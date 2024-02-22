СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области

Пятеро детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет отравились хлором в бассейне отеля во время купания. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

Отмечается, что гостиница находится в селе Васильевка (Самарская область). Четверым детям потребовалась госпитализация.

По данным источника, состояние старших мальчика и девочки оценивается медиками как тяжелое, двоих других детей — как средней тяжести. Также отмечается, что следователи начали проверку после инцидента.

Ранее сообщалось, что три постояльца пансионата для пожилых людей в Ижевске умерли из-за отравления парами хлора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьОтравлениеДетиПроисшествия

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