СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области
Пятеро детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет отравились хлором в бассейне отеля во время купания. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что гостиница находится в селе Васильевка (Самарская область). Четверым детям потребовалась госпитализация.
По данным источника, состояние старших мальчика и девочки оценивается медиками как тяжелое, двоих других детей — как средней тяжести. Также отмечается, что следователи начали проверку после инцидента.
Ранее сообщалось, что три постояльца пансионата для пожилых людей в Ижевске умерли из-за отравления парами хлора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru