СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области

Отмечается, что гостиница находится в селе Васильевка (Самарская область). Четверым детям потребовалась госпитализация.

По данным источника, состояние старших мальчика и девочки оценивается медиками как тяжелое, двоих других детей — как средней тяжести. Также отмечается, что следователи начали проверку после инцидента.

Ранее сообщалось, что три постояльца пансионата для пожилых людей в Ижевске умерли из-за отравления парами хлора.

