В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

Парами хлора в бассейне в Тюменской области отравились 13 детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным прокуратуры, трех детей госпитализировали. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне.

Прокуратура Лазаревского района Сочи 17 августа начала проверку в связи с отравлением детей парами хлора в бассейне санатория. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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