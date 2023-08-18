В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне
Парами хлора в бассейне в Тюменской области отравились 13 детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным прокуратуры, трех детей госпитализировали. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту оказания медицинской помощи детям после купания в бассейне.
Прокуратура Лазаревского района Сочи 17 августа начала проверку в связи с отравлением детей парами хлора в бассейне санатория. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru