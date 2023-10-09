В Ижевске три жильца пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора

Три постояльца пансионата для пожилых людей в Ижевске умерли из-за отравления парами хлора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Удмуртии.

В Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне

«По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения», — рассказали в ведомстве.

В результате четыре женщины отравились парами хлора, одна из них выжила. Медики оказывают помощь пострадавшей.

После инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты проведут медицинскую и химическую судебные экспертизы.

Ранее трех детей госпитализировали с признаками отравления хлором после посещения бассейна в Сергиевом Посаде, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеОтравлениеИжевск

Горячие новости

Все новости

партнеры