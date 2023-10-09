В Ижевске три жильца пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора
Три постояльца пансионата для пожилых людей в Ижевске умерли из-за отравления парами хлора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Удмуртии.
«По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения», — рассказали в ведомстве.
В результате четыре женщины отравились парами хлора, одна из них выжила. Медики оказывают помощь пострадавшей.
После инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты проведут медицинскую и химическую судебные экспертизы.
Ранее трех детей госпитализировали с признаками отравления хлором после посещения бассейна в Сергиевом Посаде, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru