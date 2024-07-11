СМИ: Один человек погиб при падении лифта в поликлинике Москвы

По данным канала, кабина рухнула с высоты 15-го этажа. Один человек погиб.

«Предварительно, пострадали рабочие», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошёл в Краснопресненском районе. Отмечается, что в момент падения в кабине лифта находились два человека.

Ранее в Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники, сообщает RT.

