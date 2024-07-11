СМИ: Один человек погиб при падении лифта в поликлинике Москвы
11 июля 202418:50
Лифт сорвался в поликлинике в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».
По данным канала, кабина рухнула с высоты 15-го этажа. Один человек погиб.
«Предварительно, пострадали рабочие», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, инцидент произошёл в Краснопресненском районе. Отмечается, что в момент падения в кабине лифта находились два человека.
Ранее в Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru