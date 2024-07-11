СМИ: Один человек погиб при падении лифта в поликлинике Москвы

Лифт сорвался в поликлинике в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».

В доме в центре Москвы упал лифт

По данным канала, кабина рухнула с высоты 15-го этажа. Один человек погиб.

«Предварительно, пострадали рабочие», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошёл в Краснопресненском районе. Отмечается, что в момент падения в кабине лифта находились два человека.

Ранее в Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Википедия
ТЕГИ:ПогибшиеМоскваЛифт

Горячие новости

Все новости

партнеры