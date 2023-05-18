Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага - Балай вечером 18 мая, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.
В сообщении говорится, что пострадавших нет, угроза экологии также отсутствует, к месту происшествия направлены восстановительные поезда.
Также указывается, что возможны задержки пригородных поездов и поездов дальнего следования: электропоезда «Снежница — Красноярск — Заозёрная», №124 «Красноярск — Абакан», №347 «Северобайкальск — Барнаул» и №605 «Карабула — Красноярск».
«Причины происшествия выясняет специальная комиссия Красноярской железной дороги», - добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне в Симферопольском районе Крыма из-за «вмешательства посторонних лиц», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru