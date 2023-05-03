МЧС: При взрыве под Брянском сошли с рельсов 26 вагонов

Накануне на перегоне Снежетьская — Белые Берега под Брянском произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда, причиной ЧП назвали незаконное вмешательство посторонних, напоминает телеканал «360». По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, сход произошел из-за сработавшего взрывного устройства, пишет Ura.ru.

«С рельс сошли 26 вагонов, два из них – с кальцием оксида и четыре – с фракциями пропана-бутана», — уточнил собеседник агентства.

В составе находились 70 вагонов с различными грузами. По данным экстренных служб, в результате взрыва и схода было повреждено 500 метров железнодорожного полотна.

