МЧС: При взрыве под Брянском сошли с рельсов 26 вагонов

МЧС России уточнило число грузовых вагонов, сошедших с рельсов в результате взрыва на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В РЖД сообщили о сходе с рельсов 20 вагонов в Брянской области

Накануне на перегоне Снежетьская — Белые Берега под Брянском произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда, причиной ЧП назвали незаконное вмешательство посторонних, напоминает телеканал «360». По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, сход произошел из-за сработавшего взрывного устройства, пишет Ura.ru.

«С рельс сошли 26 вагонов, два из них – с кальцием оксида и четыре – с фракциями пропана-бутана», — уточнил собеседник агентства.

В составе находились 70 вагонов с различными грузами. По данным экстренных служб, в результате взрыва и схода было повреждено 500 метров железнодорожного полотна.

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