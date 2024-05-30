Пять украинских дронов сбили над Краснодарским краем
30 мая 202408:02
Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, украинская сторона пыталась атаковать ракетами ATACMS побережье Крымского полуострова.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи была отражена атака на объекты транспортной инфраструктуры, обломки сбитых ракет повредили автомобильный и железнодорожный паромы, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru