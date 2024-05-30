Пять украинских дронов сбили над Краснодарским краем

Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО сбили беспилотник над Армавиром

Кроме того, украинская сторона пыталась атаковать ракетами ATACMS побережье Крымского полуострова.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи была отражена атака на объекты транспортной инфраструктуры, обломки сбитых ракет повредили автомобильный и железнодорожный паромы, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:Минобороны РФКраснодарский КрайБеспилотникиВСУ

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