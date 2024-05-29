Средства ПВО сбили беспилотник над Армавиром

Украинский беспилотник уничтожили над Армавиром. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Над Белгородской и Курской областями уничтожили три беспилотника за ночь

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории... края», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Дрон был сбит силами ПВО. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Специалисты ведут поиски места падения беспилотника.

Ранее Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, напоминает Ura.ru. Обломки одного дрона повредили недостроенное здание.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКраснодарский Край

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