Средства ПВО сбили беспилотник над Армавиром
Украинский беспилотник уничтожили над Армавиром. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории... края», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дрон был сбит силами ПВО. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Специалисты ведут поиски места падения беспилотника.
Ранее Кондратьев сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать гражданские объекты в Геленджике, напоминает Ura.ru. Обломки одного дрона повредили недостроенное здание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru