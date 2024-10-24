Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

В оборонном ведомстве отметили, что российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над областью в районе 11:30 по московскому времени (совпадает с местным).

Действия Украины были направлены на то, чтобы совершить теракт на российских объектах, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь было уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

