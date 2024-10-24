Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
24 октября 202413:27
Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о новой атаке ВСУ по Белгородской области.
В оборонном ведомстве отметили, что российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над областью в районе 11:30 по московскому времени (совпадает с местным).
Действия Украины были направлены на то, чтобы совершить теракт на российских объектах, подчеркнули в министерстве.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь было уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru