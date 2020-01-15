Президент Ирана извинился за задержку с признанием удара по «Боингу»

15 января 202012:13

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения попросил прощения за задержку с объявлением об истинных причинах катастрофы пассажирского «Боинга» «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

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Изначально власти Ирана заявили о технической неисправности самолета, и только спустя три дня официально признали, что лайнер был сбит силами ПВО.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», - цитирует Роухани агентство ТАСС. По мнению президента, люди должны понять, что силы безопасности от них ничего не скрывают.

Роухани призвал правительство, судебные власти и вооруженные силы представить все детали результаты расследования всему миру.

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ФОТО: президент ирана
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