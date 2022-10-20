Пять сотрудников спецслужб погибли при обстреле поселка Червоный Прапор
Пятеро сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять получили ранения при обстреле военнослужащими ВСУ населенного пункта Червоный Прапор. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.
По сведениям представительства, обстрел был зафиксирован в ходе устранения последствий ночной атаки украинских войск на поселок. Удар был нанесен с помощью американской РСЗО M142 HIMARS.
Ранее стало известно, что херсонские власти призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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