Пять сотрудников спецслужб погибли при обстреле поселка Червоный Прапор

По сведениям представительства, обстрел был зафиксирован в ходе устранения последствий ночной атаки украинских войск на поселок. Удар был нанесен с помощью американской РСЗО M142 HIMARS.

Ранее стало известно, что херсонские власти призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

