Пять сотрудников спецслужб погибли при обстреле поселка Червоный Прапор

Пятеро сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять получили ранения при обстреле военнослужащими ВСУ населенного пункта Червоный Прапор. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

В Белгородской области при обстреле пострадали двое жителей

По сведениям представительства, обстрел был зафиксирован в ходе устранения последствий ночной атаки украинских войск на поселок. Удар был нанесен с помощью американской РСЗО M142 HIMARS.

Ранее стало известно, что херсонские власти призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы взрывов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:СпецоперацияГибельМЧСЛНРОбстрел
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