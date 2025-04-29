Пять сотрудников полиции пострадали в Горловке из-за украинского артобстрела

Пять сотрудников полиции пострадали в результате украинской атаки в Горловке, сообщили в МВД по ДНР.

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По данным ведомства, у правоохранителей диагностированы легкие травмы. Пострадавших доставили в медучреждение.

В результате украинской атаки также пострадали мирные жители.

Ранее школьный автобус попал под обстрел украинского беспилотника в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный Telegram-канал МВД по ДНР
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