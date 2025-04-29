Пять сотрудников полиции пострадали в Горловке из-за украинского артобстрела
29 апреля 202518:15
Пять сотрудников полиции пострадали в результате украинской атаки в Горловке, сообщили в МВД по ДНР.
По данным ведомства, у правоохранителей диагностированы легкие травмы. Пострадавших доставили в медучреждение.
В результате украинской атаки также пострадали мирные жители.
Ранее школьный автобус попал под обстрел украинского беспилотника в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru