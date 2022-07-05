Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана

В сообщении говорится, что причины инцидента устанавливаются совместно с афганской стороной, так как снаряды, предположительно, прилетели с территории Афганистана.

В ведомстве отметили, что при падении снарядов не взорвались, поэтому жертв и разрушений нет.

«Нанесён незначительный ущерб частным домам в махалле «Мажнунтол» г. Термеза, пятый снаряд был обнаружен на футбольном поле», - подчеркнули в узбекистанском МИД, добавив, что снаряды были обезврежены сапёрами.

Ранее агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

