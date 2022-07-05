Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана
Пять реактивных снарядов упали на приграничную территорию Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
В сообщении говорится, что причины инцидента устанавливаются совместно с афганской стороной, так как снаряды, предположительно, прилетели с территории Афганистана.
В ведомстве отметили, что при падении снарядов не взорвались, поэтому жертв и разрушений нет.
«Нанесён незначительный ущерб частным домам в махалле «Мажнунтол» г. Термеза, пятый снаряд был обнаружен на футбольном поле», - подчеркнули в узбекистанском МИД, добавив, что снаряды были обезврежены сапёрами.
Ранее агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков
- Прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив может быть запущен до конца года
- Два горняка погибли при взрыве в шахте в Кузбассе
- Пять реактивных снарядов упали на территорию Узбекистана
- Украинка Марина Вязовская получила престижную медаль Филдса
- Путин подписал указ о репатриации валюты
- Компания Volkswagen объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде
- Песков: Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций
- Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины
- Власти увеличили минимальный размер ипотеки для IT-специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru