В Южной Корее сообщили об очередном запуске КНДР неизвестного снаряда

Предположительно, Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты.

Береговая охрана Японии также сообщила о запуске, предположительно, баллистической ракеты, Минобороны Японии занимается сбором и анализом информации о пуске.

В среду южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря. Пхеньян официально не заявлял о запуске. В Токио утверждали, что объект — баллистическая ракета. Япония в связи с этим выразила КНДР протест.

