В Южной Корее сообщили об очередном запуске КНДР неизвестного снаряда
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.
Предположительно, Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты.
Береговая охрана Японии также сообщила о запуске, предположительно, баллистической ракеты, Минобороны Японии занимается сбором и анализом информации о пуске.
В среду южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря. Пхеньян официально не заявлял о запуске. В Токио утверждали, что объект — баллистическая ракета. Япония в связи с этим выразила КНДР протест.
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