В Южной Корее сообщили об очередном запуске КНДР неизвестного снаряда

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

Япония выразила протест в связи с пуском КНДР баллистической ракеты

Предположительно, Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты.

Береговая охрана Японии также сообщила о запуске, предположительно, баллистической ракеты, Минобороны Японии занимается сбором и анализом информации о пуске.

В среду южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря. Пхеньян официально не заявлял о запуске. В Токио утверждали, что объект — баллистическая ракета. Япония в связи с этим выразила КНДР протест.

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ТЕГИ:РакетаЮжная КореяКНДР
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