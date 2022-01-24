Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении двух запущенных по Абу-Даби ракет

«Омикрон» официально подтвердили уже 66 регионов России Врач-иммунолог: Пандемия может завершиться уже в этом году Президент Армении может забрать заявление об отставке в течение недели США планируют разместить войска, авиацию и флот в Прибалтике и Восточной Европе Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отмечает 20-летие