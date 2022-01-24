Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении двух запущенных по Абу-Даби ракет

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили две ракеты, запущенные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» в направлении столицы города Абу-Даби. Об этом сообщает агентство WAM, ссылаясь на Министерство обороны ОАЭ.

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Как отметили в оборонном ведомстве, обломки снарядов упали в нескольких районах эмирата Абу-Даби. В результате атак никто не пострадал, сообщает RT.

Ранее стало известно, что из-за ракетного обстрела в Абу-Даби запустили система централизованного оповещения граждан о чрезвычайной ситуации, пишет РИА ФАН. Также на фоне атаки было временно закрыто воздушное пространство над столицей ОАЭ.

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