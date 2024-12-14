Пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке
14 декабря 202421:31
Пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в результате украинского обстрела никто не погиб.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что атаки ВСУ по Горловке не имеют военной целесообразности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке
- Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
- Основатель Mango Исак Андик погиб в горах в Испании
- В Хабаровском крае бродячие собаки напали на школьников
- Книга о Тейлор Свифт вышла в России
- Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» выпустила дебютный новогодний сингл
- В МВД предупредили о массовых обзвонах студентов мошенниками
- Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления из-за аварии
- Певица Мара выступила в зоне СВО
- Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru