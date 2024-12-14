Пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке

Пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке

По его словам, в результате украинского обстрела никто не погиб.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что атаки ВСУ по Горловке не имеют военной целесообразности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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