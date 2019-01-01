Демарш и сотрясание воздуха. В Совфеде отрегаировали на ультиматум фонда MH17

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который был создан в помощь родственникам жертв крушения Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года, попросило не возвращать Россию в ПАСЕ.

В документе, в частности, указывается, что Москва должна предоставить твердые гарантии того, что власти будут сотрудничать со следствием, а также начнут судебное преследование лиц, которых международная Совместная следственная группа подозревает в крушении рейса.

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал подобные ультиматумы фонда абсолютно неправомерными (слушайте аудио).