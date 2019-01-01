Демарш и сотрясание воздуха. В Совфеде отрегаировали на ультиматум фонда MH17
Глава комитета СФ по международным делам заявил в эфире НСН, что у нидерландского фонда MH17 статус не тот, чтобы диктовать свои условия ПАСЕ.
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который был создан в помощь родственникам жертв крушения Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года, попросило не возвращать Россию в ПАСЕ.
В документе, в частности, указывается, что Москва должна предоставить твердые гарантии того, что власти будут сотрудничать со следствием, а также начнут судебное преследование лиц, которых международная Совместная следственная группа подозревает в крушении рейса.
Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал подобные ультиматумы фонда абсолютно неправомерными (слушайте аудио).
«Любой фонд имеет право сотрясать воздух. Но, разумеется, ни этот фонд, ни какие-то другие внешние структуры, даже государственные, не имеют право ставить ультиматумы международным организациям, в данном случае, ПАСЕ. Про документы часто говорят, что они не стоят бумаги, на которой написаны. Примерно тоже самое я бы мог сказать и в отношении данного странного бесперспективного демарша», - дал свою оценку ультиматуму российский парламентарий.
Напомним, что совместная следственная группа назвала фамилии четырех виновных, по ее мнению, в крушении лайнера. В этом списке трое россиян и один украинец.
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