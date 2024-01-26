Пять голодных кошек устроили пожар в квартире в Уфе

По данным ведомства, жители многоэтажки пожаловались на сильный запах гари в подъезде и вызвали пожарных, которым пришлось вскрывать дверь в квартиру.

Оказалось, что в жилье были только пять кошек, а на плите горела посуда с едой, которую быстро потушили.

«Голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», - рассказали в МЧС.

Ранее вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша заявил, что из горящего приюта для животных спасатели смогли вывести около 150 собак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

