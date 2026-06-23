Аналитик назвал «адекватной» волатильность на крипторынке
Ярослав Кабаков напомнил НСН, что рост криптовалюты был во многом связан с действиями Дональда Трампа и созданием ETF-фондов.
Крипторынок всегда был очень волатильным, так что тот факт, что криптовалюта сейчас так подешевела – абсолютно нормально. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Российский фондовый рынок переживает крупнейший кризис, учитывая, что мы сильно снизились по индексу МосБиржи. А крипторынок всегда таким был. Что касается волатильности, в прошлом году мы были на уровне по биткоину максимум 125 тысяч, сейчас – в районе 64-67 тысяч. На мой взгляд, это абсолютно адекватная волатильность такого актива. Более того, мы наблюдали какой-то рост в криптоактивах из-за изменений законодательства, в том числе когда пришел Дональд Трамп (президент США. - Прим. НСН), всех обнадежил, позволил создать ETF-фонды, что, конечно, подстегнуло инвестиции в этот сегмент. Так что мы наблюдали достаточно сильный рост», - рассказал он.
Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН заявил, что многие бизнесы в России перешли на оплату криптовалютой на фоне санкций, что позволяет им также уходить от налогов, поэтому будут вводиться новые правила игры.
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