«Российский фондовый рынок переживает крупнейший кризис, учитывая, что мы сильно снизились по индексу МосБиржи. А крипторынок всегда таким был. Что касается волатильности, в прошлом году мы были на уровне по биткоину максимум 125 тысяч, сейчас – в районе 64-67 тысяч. На мой взгляд, это абсолютно адекватная волатильность такого актива. Более того, мы наблюдали какой-то рост в криптоактивах из-за изменений законодательства, в том числе когда пришел Дональд Трамп (президент США. - Прим. НСН), всех обнадежил, позволил создать ETF-фонды, что, конечно, подстегнуло инвестиции в этот сегмент. Так что мы наблюдали достаточно сильный рост», - рассказал он.

Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН заявил, что многие бизнесы в России перешли на оплату криптовалютой на фоне санкций, что позволяет им также уходить от налогов, поэтому будут вводиться новые правила игры.



