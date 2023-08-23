Пять детей отравились грибами в лагере в Ленобласти
Пять несовершеннолетних отравились грибами в детском лагере в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.
По данным портала, четверо пострадавших находятся в реанимации, три ребенка в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Состояние еще одного отравившегося оценивают как средней степени тяжести.
Отмечается, что пострадавшим от 14 до 17 лет, почти все дети — жители Ленинградской области, одна девочка приехала в лагерь с Урала, пишет RT.
Как сообщили в администрации Бокситогорского района, по предварительным данным, дети съели неизвестные им грибы в лесу во время прогулки. Четырех отравившихся отправят на лечение в Санкт-Петербург, одна девочка останется в местной больнице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru