Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек

Он отметил, что около половины пострадавших были госпитализированы, в ряде случаев был диагностирован сальмонеллёз, тяжёлых пациентов нет, все идут на поправку.

«Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия, - написал глава региона.

Авдеев добавил, что во Владимире надзорными ведомствами были выявлены и опечатаны пять точек, где продавали шаурму, которой отравились граждане. Информация о выявленных нарушениях была передана в Следственный комитет РФ.

Ранее кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

