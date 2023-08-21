Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём Telegram-канале заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, в их числе 23 ребёнка.
Он отметил, что около половины пострадавших были госпитализированы, в ряде случаев был диагностирован сальмонеллёз, тяжёлых пациентов нет, все идут на поправку.
«Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия, - написал глава региона.
Авдеев добавил, что во Владимире надзорными ведомствами были выявлены и опечатаны пять точек, где продавали шаурму, которой отравились граждане. Информация о выявленных нарушениях была передана в Следственный комитет РФ.
Ранее кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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