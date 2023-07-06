Пять человек пропали без вести в ходе сплава по реке Снежная в Бурятии
Пять человек пропали без вести в Бурятии после того, как четыре катамарана при сплаве на реке Снежная перевернулись. Об этом заявили в Главном управлении МЧС РФ по региону, сообщает газета «Ведомости».
Инцидент с катамаранами произошел в районе села Выдрина Кабанского района.
«Трем участникам сплава удалось спастись», – говорится в сообщении.
Как отмечается, на место инцидента выдвинулась группа спасателей, которая будет искать пропавших туристов.
Ранее в горах Карачаево-Черкесии туристы из Москвы не вышли на связь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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