Пять человек пропали без вести в ходе сплава по реке Снежная в Бурятии

Пять человек пропали без вести в Бурятии после того, как четыре катамарана при сплаве на реке Снежная перевернулись. Об этом заявили в Главном управлении МЧС РФ по региону, сообщает газета «Ведомости».

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Инцидент с катамаранами произошел в районе села Выдрина Кабанского района.

«Трем участникам сплава удалось спастись», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место инцидента выдвинулась группа спасателей, которая будет искать пропавших туристов.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии туристы из Москвы не вышли на связь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:СпасателиТуристыБурятияМЧС РФ

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