Россиянин пропал в Таиланде

Четверо россиян отдыхали, находясь на мысе Промтеп на острове Пхукет. В какой-то момент они все оказались в воде, троих удалось спасти, а 32-летнего Юрия Смояна найти не смогли.

В настоящее время ведутся поиски. Они будут продолжены еще несколько дней, но шансов найти россиянина живым практически нет, заявили в посольстве РФ в Таиланде.

Ранее, по данным СМИ, парашютист из России упал со скалы в Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

