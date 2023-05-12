Россиянин пропал в Таиланде

Гражданин РФ пропал без вести во время отдыха в Таиланде, сообщает Telegram-канал SHOT.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Четверо россиян отдыхали, находясь на мысе Промтеп на острове Пхукет. В какой-то момент они все оказались в воде, троих удалось спасти, а 32-летнего Юрия Смояна найти не смогли.

В настоящее время ведутся поиски. Они будут продолжены еще несколько дней, но шансов найти россиянина живым практически нет, заявили в посольстве РФ в Таиланде.

Ранее, по данным СМИ, парашютист из России упал со скалы в Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоОтдыхТаиландРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры