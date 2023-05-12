Россиянин пропал в Таиланде
12 мая 202316:59
Гражданин РФ пропал без вести во время отдыха в Таиланде, сообщает Telegram-канал SHOT.
Четверо россиян отдыхали, находясь на мысе Промтеп на острове Пхукет. В какой-то момент они все оказались в воде, троих удалось спасти, а 32-летнего Юрия Смояна найти не смогли.
В настоящее время ведутся поиски. Они будут продолжены еще несколько дней, но шансов найти россиянина живым практически нет, заявили в посольстве РФ в Таиланде.
Ранее, по данным СМИ, парашютист из России упал со скалы в Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru