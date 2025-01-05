Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Он отметил, что ДТП произошло на дороге возле поселка Ляскеля. На месте работают специалисты скорой помощи Питкярантской и Сортавальской центральных районных больниц. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Позднее в ГУС МЧС сообщили, что число пострадавших увеличилось до семи.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области, передает «Радиоточка НСН».

