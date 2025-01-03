Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе

Массовая авария произошла на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТП

По данным СМИ, столкнулись четыре легковых автомобиля и «Газель». В районе ДТП на внешней стороне перекрыты три полосы.

По предварительным данным, пострадал ребенок, его осматривают врачи.

Ранее рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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