Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе
3 января 202514:35
Массовая авария произошла на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным СМИ, столкнулись четыре легковых автомобиля и «Газель». В районе ДТП на внешней стороне перекрыты три полосы.
По предварительным данным, пострадал ребенок, его осматривают врачи.
Ранее рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru