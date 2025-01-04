Пять человек погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области
4 января 202519:24
На трассе М-5 «Урал» вблизи поселка Переволоцкий в Оренбургской области произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В ведомстве сообщили, что в результате ДТП погибли пять человек.
Сейчас на месте ЧП работают специалисты скорой помощи и ГИБДД. Также на этом участке дороги организовано реверсивное движение.
Ранее автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru