Пять человек погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области

На трассе М-5 «Урал» вблизи поселка Переволоцкий в Оренбургской области произошла авария с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе

В ведомстве сообщили, что в результате ДТП погибли пять человек.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты скорой помощи и ГИБДД. Также на этом участке дороги организовано реверсивное движение.

Ранее автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Оренбургской области
ТЕГИ:ПогибшиеОренбургская ОбластьДТП

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