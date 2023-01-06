На трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя машинами
6 января 202300:03
Смертельная автоавария произошла на федеральной трассе М-6 «Каспий», сообщает «РЕН ТВ».
На 159-м километре трассы столкнулись Mersedes-Benz CLA 200, Renault Kaptur, Lada Priora и DAT 8. Один человек скончался на месте, еще один пострадал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее два человека погибли, еще несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru