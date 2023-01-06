На трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя машинами

Смертельная автоавария произошла на федеральной трассе М-6 «Каспий», сообщает «РЕН ТВ».

На 159-м километре трассы столкнулись Mersedes-Benz CLA 200, Renault Kaptur, Lada Priora и DAT 8. Один человек скончался на месте, еще один пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека погибли, еще несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

