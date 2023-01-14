В Якутии в 50-градусный мороз столкнулись десять машин

Десять автомобилей столкнулись на Намском тракте в Якутии, где установились 50-градусные морозы. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла 14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м километре дороги.

Синоптики предупредили о 60-градусных морозах в ряде регионах России

«По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Один из водителей обратился за медицинской помощью.

Ранее синоптики предупредили, что с 12 января в Якутию придут арктические воздушные массы, температура воздуха снизится до минус 65 градусов. Такая погода опасна для автомобилистов: выхлопные газы, туман и снежная пыль уменьшают зону видимости, затрудняют ориентирование, искажают восприятие скорости транспорта и расстояние до объектов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МорозДТПЯкутия
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