В Якутии в 50-градусный мороз столкнулись десять машин

Десять автомобилей столкнулись на Намском тракте в Якутии, где установились 50-градусные морозы. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла 14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м километре дороги.