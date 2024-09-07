Пять человек пострадали при атаке Горловки со стороны ВСУ

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке Горловки со стороны ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Один человек ранен из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

По его словам, противник выпустил по городу более 20 боеприпасов, среди них были и кассетного типа.

Ранения средней степени тяжести получили 14-летняя девочка, три женщины и мужчина. Им оказали медицинскую помощь. Повреждены медицинские здания и медицинский колледж.

Ранее стало известно, что число жертв удара украинских войск по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырех, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Вячеслав Гладков
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