Один человек ранен из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
Один мужчина ранен после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью, госпитализация ему не потребовалась.
Также в результате атаки на регион пострадало 15 частных домовладений, добавил Гладков. Один из снарядов ВСУ попал в административное здание.
Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области погибли три человека, напоминает «Радиоточка НСН».
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