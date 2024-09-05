Один человек ранен из-за обстрела ВСУ в Белгородской области

Один мужчина ранен после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью, госпитализация ему не потребовалась.

Также в результате атаки на регион пострадало 15 частных домовладений, добавил Гладков. Один из снарядов ВСУ попал в административное здание.



Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области погибли три человека, напоминает «Радиоточка НСН».

