Гладков: Четыре человека пострадали в Белгороде после очередного обстрела ВСУ
Четыре человека пострадали в Белгороде после очередного обстрела ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, у одного из пострадавших, которого в крайне тяжёлом состоянии доставили в областную клиническую больницу, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
«У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица. Необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался», - написал Гладков.
Он также добавил, что в Белгороде были выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Кроме того, были повреждены четыре автомобиля и один автобус.
Ранее Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погиб мужчина, который получил множественные раны грудной клетки - врачи бригады скорой помощи боролись за его жизнь, но спасти его им не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru