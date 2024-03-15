Гладков: Четыре человека пострадали в Белгороде после очередного обстрела ВСУ

По его словам, у одного из пострадавших, которого в крайне тяжёлом состоянии доставили в областную клиническую больницу, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«У четвертого пострадавшего незначительные ранения лица. Необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации мужчина отказался», - написал Гладков.

Он также добавил, что в Белгороде были выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Кроме того, были повреждены четыре автомобиля и один автобус.

Ранее Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погиб мужчина, который получил множественные раны грудной клетки - врачи бригады скорой помощи боролись за его жизнь, но спасти его им не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

