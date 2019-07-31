Пять человек пострадали от взрыва на пороховом заводе в Перми

На Пермском пороховом заводе произошёл хлопок без последующего горения, сообщает «Интерфакс». В результате инцидента во время демонтажа оборудования пострадали пять человек.

«Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует», — сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона, пишет RT.

Ранее в результате взрыва в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли мужчина и ребенок.

