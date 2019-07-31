Два человека погибли в результате взрыва в Тюмени. Видео

В ведомстве уточнили, что погибшими могут оказаться дедушка и внук, вероятно, их тела были обнаружены под завалами, сообщает «Свободная пресса». по предварительным данным, уточняют Известия, причиной пожара стал взрыв бытового газа в частном доме. Инцидент произошел в пять утра по местному времени. После взрыва произошло возгорание, ликвидировать которое удалось к шести утра, уточняет РЕН ТВ. В тушении пожара были задействованы 56 спасателей и 22 единицы техники.











