Пять человек получили травмы при пожаре в жилом доме в ХМАО

В одном из жилых домов Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар, сообщает RT.

Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушен

Огонь вспыхнул в деревянном многоквартирном строении. В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо из них доставлены в больницу.

Ранее три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры