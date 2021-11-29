Пять человек получили травмы при пожаре в жилом доме в ХМАО
29 ноября 202101:03
В одном из жилых домов Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар, сообщает RT.
Огонь вспыхнул в деревянном многоквартирном строении. В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо из них доставлены в больницу.
Ранее три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru