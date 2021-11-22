Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве
22 ноября 202103:31
В одном из хостелов Москвы произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по городу.
Огонь вспыхнул на Волгоградском проспекте. Пожар локализован. В результате происшествия пострадали три человека. Их госпитализировали.
Площадь пожара составила около 300 кв. м. Из трехэтажного дома спасатели вывели 16 человек, еще 80 были эвакуированы.
Ранее певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в доме на улице Ратной в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru