Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушен

Пожар в цеху деревообработке в Екатеринбурге потушен, сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге загорелось деревообрабатывающее предприятие

«В 3:53 по местному времени (1:53 мск – НСН) открытое горение на пожаре в Екатеринбурге по улице Бурильщиков ликвидировано», — отмечается в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.

Деревообрабатывающий цех в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, площадь пожара составляла 1300 кв. м.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСПожарЕкатеринбург
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