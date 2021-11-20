Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушен

«В 3:53 по местному времени (1:53 мск – НСН) открытое горение на пожаре в Екатеринбурге по улице Бурильщиков ликвидировано», — отмечается в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.

Деревообрабатывающий цех в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, площадь пожара составляла 1300 кв. м.

