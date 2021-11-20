Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушен
20 ноября 202104:35
Пожар в цеху деревообработке в Екатеринбурге потушен, сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 3:53 по местному времени (1:53 мск – НСН) открытое горение на пожаре в Екатеринбурге по улице Бурильщиков ликвидировано», — отмечается в сообщении.
В результате возгорания никто не пострадал.
Деревообрабатывающий цех в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, площадь пожара составляла 1300 кв. м.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru