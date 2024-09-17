Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Норильске
В ДТП в Норильске пять человек погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел в 14:30 по московскому времени (18:30 по местному времени) 17 сентября на трассе Норильск — Алыкель. Водитель автомашины марки «УАЗ», двигаясь по встречной полосе, совершил лобовое столкновение с грузовиком «Скания».
Водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров погибли на месте, еще троих пассажиров госпитализировали, водителя грузовика также обратился за помощью к медикам.
Сейчас на месте ДТП находится следственно-оперативная группа, на участке трассы, где произошла авария, осуществляется реверсивное движение.
Сообщается, что по факту произошедшего следственные органы возбудят уголовное дело.
Ранее в Омске при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса пострадали 11 человек.
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