Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Норильске

Инцидент произошел в 14:30 по московскому времени (18:30 по местному времени) 17 сентября на трассе Норильск — Алыкель. Водитель автомашины марки «УАЗ», двигаясь по встречной полосе, совершил лобовое столкновение с грузовиком «Скания».

Водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров погибли на месте, еще троих пассажиров госпитализировали, водителя грузовика также обратился за помощью к медикам.

Сейчас на месте ДТП находится следственно-оперативная группа, на участке трассы, где произошла авария, осуществляется реверсивное движение.

Сообщается, что по факту произошедшего следственные органы возбудят уголовное дело.

Ранее в Омске при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса пострадали 11 человек.

