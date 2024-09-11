Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области
Легковое авто и машина скорой помощи столкнулись в Ростовской области, погиб один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. По данным полиции, водитель легковушки Lada Priora совершал обгон в разрешенном месте, однако, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с встречной «Газелью» скорой помощи.
«В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, водитель "Газели" получил травмы», — указали в Госавтоинспекции.
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
Ранее в Свердловской области два автомобиля столкнулись на автодороге Серов — Сосьва, пострадали семь человек, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru