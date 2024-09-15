В Омске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

В Омске при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области

Пострадавшие являются пассажирами автобуса. Среди них шестилетняя девочка.

Инцидент произошел утром 15 сентября. Виновником аварии стала 43-летняя водитель автомобиля Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Египте пострадали туристы из России. Автобус опрокинулся на бок, когда направлялся в Каир из провинции Южный Синай, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПОмск

Горячие новости

Все новости

партнеры