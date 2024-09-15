В Омске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
15 сентября 202413:43
В Омске при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Пострадавшие являются пассажирами автобуса. Среди них шестилетняя девочка.
Инцидент произошел утром 15 сентября. Виновником аварии стала 43-летняя водитель автомобиля Land Cruiser.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Египте пострадали туристы из России. Автобус опрокинулся на бок, когда направлялся в Каир из провинции Южный Синай, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ перебросили дополнительные силы под курскую Суджу
- В Омске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
- В Вене началась эвакуация из-за паводка после дождей
- Российские силы за сутки сбили три истребителя ВСУ
- Мурашко: Порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением
- В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
- Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
- Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
- В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды
- Мурашко: Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru