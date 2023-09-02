Пять человек погибли при взрыве на металлургическом предприятии в Бразилии

Взрыв котла произошел на металлургическом предприятии в городе Кабреува в бразильском штате Сан-Паулу, погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает портал GE-1.

На АЗС в Румынии произошли еще два взрыва

Звук взрыва был слышен в радиусе 5 км. Известно, что в момент ЧП на месте находились 33 человека. Причина произошедшего не уточняется.

При взрыве пострадали десятки человек, в тяжелом состоянии их доставили в медицинские учреждения. Предположительно, пострадавшие могут оставаться под завалами. На месте ЧП работают спасательные службы.

Ранее четыре взрыва произошли на территории Швеции: два — в Гетеборге, по одному — в Норсборге и Нючепинге. По данным полиции, ЧП произошли в жилых домах, проводится расследование, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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