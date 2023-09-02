Пять человек погибли при взрыве на металлургическом предприятии в Бразилии

Звук взрыва был слышен в радиусе 5 км. Известно, что в момент ЧП на месте находились 33 человека. Причина произошедшего не уточняется.

При взрыве пострадали десятки человек, в тяжелом состоянии их доставили в медицинские учреждения. Предположительно, пострадавшие могут оставаться под завалами. На месте ЧП работают спасательные службы.

Ранее четыре взрыва произошли на территории Швеции: два — в Гетеборге, по одному — в Норсборге и Нючепинге. По данным полиции, ЧП произошли в жилых домах, проводится расследование, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

