На АЗС в Румынии произошли еще два взрыва

На заправке сжиженного нефтяного газа в румынском населенном пункте Креведия произошли еще два взрыва, сообщает Digi 24.

Количество пострадавших увеличилось до 46 человек. До этого также произошли два взрыва. После первого из них начался сильный пожар, огонь охватил две цистерны и близлежащий дом.

Примерно через два часа прогремел второй взрыв. Причины произошедшего не приводятся.

