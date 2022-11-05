Пять человек погибли при пожаре в Костроме

Пять человек погибли в результате крупного пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Костроме загорелось кафе на площади 3,5 тыс. кв. м

«В результате пожара пять человек погибли, четверо пострадали», — указал собеседник агентства.

Отмечается, что при пожаре произошло обрушение кровли кафе на площади 3,5 тысячи кв. м.

О возгорании в костромском кафе стало известно в ночь на субботу. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м, из здания эвакуировали 250 человек. Сообщалось о четырех пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПожарКострома
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