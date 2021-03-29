Пять человек погибли при крушении вертолета на Аляске

Пять человек погибли, один получил травмы в результате крушения вертолета на леднике к востоку от американского города Анкоридж на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

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Прибывшие на место спасатели обнаружили единственного выжившего и доставили его в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как «тяжелое».

После инцидента власти ввели временный запрет на полеты в районе ледника. Причины крушения вертолета предстоит расследовать.

На днях в районе Куршского залива произошло крушение вертолета Ка-27. Отмечается, что на борту воздушного судна всего находились три человека.

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ФОТО: flickr/Joseph
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