Крушение вертолета во Франции: пятеро погибших

В департаменте Савойя на востоке Франции произошло крушение вертолета, сообщает РИА Новости.

В результате этого погибли пять человек. Пилот успел катапультироваться, однако получил тяжелые ранения, его эвакуируют. Машина принадлежит французской воздушной службе. Вертолет упал с высоты 1,8 тысячи метров.

В аэропорту Волгограда вертолет получил повреждения во время посадки

Ведётся расследование причин катастрофы.

Ранее стало известно, что сигнал тревоги был дан пилотом вертолета. Местность, в которой произошло крушение, находится в Альпах.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФранцияКрушениеВертолеты
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