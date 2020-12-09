Крушение вертолета во Франции: пятеро погибших
9 декабря 202002:21
В департаменте Савойя на востоке Франции произошло крушение вертолета, сообщает РИА Новости.
В результате этого погибли пять человек. Пилот успел катапультироваться, однако получил тяжелые ранения, его эвакуируют. Машина принадлежит французской воздушной службе. Вертолет упал с высоты 1,8 тысячи метров.
Ведётся расследование причин катастрофы.
Ранее стало известно, что сигнал тревоги был дан пилотом вертолета. Местность, в которой произошло крушение, находится в Альпах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru