Найдено тело бортмеханика, погибшего при крушении Ка-27

В настоящее время идет доследственная проверка, также решается вопрос о заведении уголовного дела.

По предварительной информации, причиной происшествия стала жесткая посадка.

Инцидент произошел в районе Куршского залива. Отмечается, что на борту воздушного судна всего находились три человека.

