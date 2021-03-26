Найдено тело бортмеханика, погибшего при крушении Ка-27
Спасатели достали из Куршского залива тело бортмеханика, который погиб при падении вертолета МЧС Ка-27, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
В настоящее время идет доследственная проверка, также решается вопрос о заведении уголовного дела.
По предварительной информации, причиной происшествия стала жесткая посадка.
Инцидент произошел в районе Куршского залива. Отмечается, что на борту воздушного судна всего находились три человека.
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