Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Приморье

Смертельная авария произошла на 125-м км автодороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае, сообщает «РЕН ТВ».

Шесть человек пострадали в ДТП в Удмуртии

44-летний водитель Nissan вместе с пассажиром ехал в сторону села Новосысоевка. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя машинами Toyota.

В результате происшествия водители и пассажиры двух Toyota получили множество травм, а пассажир Nissan скончался в больнице. Сам виновник ДТП получил множественные ушибы. Как оказалось, у него никогда не было водительских прав, а за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Мужчина арестован. На него заведено уголовное дело.

Напомним, 18 июля на первом километре села Бакалы в Башкирии 23-летний водитель Audi A5 допустил наезд на четырех пешеходов. В результате они скончались до приезда медиков.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДТППриморский Край
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