Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Приморье

44-летний водитель Nissan вместе с пассажиром ехал в сторону села Новосысоевка. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя машинами Toyota.

В результате происшествия водители и пассажиры двух Toyota получили множество травм, а пассажир Nissan скончался в больнице. Сам виновник ДТП получил множественные ушибы. Как оказалось, у него никогда не было водительских прав, а за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Мужчина арестован. На него заведено уголовное дело.

Напомним, 18 июля на первом километре села Бакалы в Башкирии 23-летний водитель Audi A5 допустил наезд на четырех пешеходов. В результате они скончались до приезда медиков.

