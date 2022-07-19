Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Приморье
Смертельная авария произошла на 125-м км автодороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае, сообщает «РЕН ТВ».
44-летний водитель Nissan вместе с пассажиром ехал в сторону села Новосысоевка. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя машинами Toyota.
В результате происшествия водители и пассажиры двух Toyota получили множество травм, а пассажир Nissan скончался в больнице. Сам виновник ДТП получил множественные ушибы. Как оказалось, у него никогда не было водительских прав, а за рулем он находился в нетрезвом состоянии.
Мужчина арестован. На него заведено уголовное дело.
Напомним, 18 июля на первом километре села Бакалы в Башкирии 23-летний водитель Audi A5 допустил наезд на четырех пешеходов. В результате они скончались до приезда медиков.
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