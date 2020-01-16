Пьяный угар. Сын зарезал мать в Подмосковье

Кровавым преступлением завершилось застолье в подмосковном городе Одинцово. Местный житель в состоянии сильного опьянения зарезал ножом свою пожилую родительницу, информирует областное управление МВД.

Трагедия разыгралась в одной из многоэтажек на улице Маршала Жукова. Тело убитой пенсионерки обнаружили на лестничной клетке возле квартиры. Выяснилось, что над 78-летней матерью жестоко расправился её 49-летний сын.

По данным следствия, близкие родственники вместе распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора, приведшая к ужасному финалу. Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

