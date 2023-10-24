В районе Севастополя средствами РЭБ посадили беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал сообщения в соцсетях о якобы взрывах в городе.

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По его словам, в районе Кара-Кобы средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотный летательный аппарат. Дрон сдетонировал на земле.

«Никаких разрушений инфраструктуры нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что военные проводили штатные мероприятия в акватории.

Во вторник американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе в Черном море. После вылета российского истребителя Су-27 дрон развернулся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСевастополь

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