В районе Севастополя средствами РЭБ посадили беспилотник
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал сообщения в соцсетях о якобы взрывах в городе.
По его словам, в районе Кара-Кобы средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотный летательный аппарат. Дрон сдетонировал на земле.
«Никаких разрушений инфраструктуры нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что военные проводили штатные мероприятия в акватории.
Во вторник американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе в Черном море. После вылета российского истребителя Су-27 дрон развернулся, передает «Радиоточка НСН».
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