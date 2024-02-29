ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
29 февраля 202407:46
Украинский беспилотник уничтожили над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ночью 29 февраля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением дрона самолетного типа по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Курской области», — указали в Минобороны.
Ранее над территорией Белгородской области сбили три украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru