ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью

Украинский беспилотник уничтожили над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

По данным ведомства, ночью 29 февраля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением дрона самолетного типа по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Курской области», — указали в Минобороны.

Ранее над территорией Белгородской области сбили три украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиКурская Область

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