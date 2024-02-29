ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью

Украинский беспилотник сбит над Курской областью Минюст подготовил проект о штрафах для коллекторов до 2 млн рублей за навязчивость Зона платформы «Россия - страна возможностей» откроется на Всемирном фестивале молодежи Ракету «Союз-2.1б» на Восточном допустили к заправке «Бриллиантовую руку» Гайдая покажут в кинотеатрах в честь 100-летия «Мосфильма»