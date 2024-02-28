Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
28 февраля 202407:41
Украинский дрон самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА над Белгородской областью, напоминает РЕН ТВ. Позже в ведомстве сообщили, что над регионом сбили еще три беспилотника, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru