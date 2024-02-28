Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Украинский дрон самолетного типа уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Днем ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских БПЛА над Белгородской областью, напоминает РЕН ТВ. Позже в ведомстве сообщили, что над регионом сбили еще три беспилотника, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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